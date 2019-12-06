"Сильных морозов не видно": синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Температура воздуха днем составит +1...+6 градусов.
В ближайшие дни синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +4°
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Температура воздуха в ночные часы составит 0-5 градусов мороза, днем +1...+6 градусов, на юге +5...+10 градусов", - пишет она.
В Киеве в субботу будет сухо, в воскресенье есть вероятность небольших осадков. Ночью -1...-3 градуса, днем +2...+5 градусов.
"Сильных морозов в ближайшей перспективе не видно", - добавила синоптик.
Напомним, на выходных в Украине потеплеет, в воскресенье местами пройдут дожди.
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- Днепр+5°... 0°
- Донецк+6°... -3°
- Житомир+6°... -4°
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