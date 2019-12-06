"Сильных морозов не видно": синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

15:12, 6 декабря 2019
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Температура воздуха днем составит +1...+6 градусов.

Сильных морозов в Украине не ожидается / УНИАН
Сильных морозов в Украине не ожидается / УНИАН

В ближайшие дни синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится.

В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +4°

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Температура воздуха в ночные часы составит 0-5 градусов мороза, днем +1...+6 градусов, на юге +5...+10 градусов", - пишет она.

В Киеве в субботу будет сухо, в воскресенье есть вероятность небольших осадков. Ночью -1...-3 градуса, днем +2...+5 градусов.

"Сильных морозов в ближайшей перспективе не видно", - добавила синоптик.

Напомним, на выходных в Украине потеплеет, в воскресенье местами пройдут дожди.

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Теги: #погода
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