Число жертв мощного землетрясения в Албании увеличилось до 30 человек

12:57, 28 ноября 2019
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На данный момент поисковая операция продолжается.

Последствия землетрясения в Албании / REUTERS
Последствия землетрясения в Албании / REUTERS

В результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло в Албании 26 ноября, погибли 30 человек.

Число жертв землетрясения в Албании превысило 20 человек (видео)

На данный момент поисковая операция продолжается, передает "Синьхуа" со ссылкой на Министерство обороны страны.

Администрация города Дуррес установила на стадионе палатки для более чем тысячи жителей, оставшихся без крова в результате землетрясения.

Правительство Албании объявило 27 ноября национальным днем траура, в Дурресе и Тиране введено чрезвычайное положение.

Напомним, во вторник, 26 ноября, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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Теги: #землетрясение#Албания
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