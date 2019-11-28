Число жертв мощного землетрясения в Албании увеличилось до 30 человек

На данный момент поисковая операция продолжается.

Последствия землетрясения в Албании / REUTERS

В результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло в Албании 26 ноября, погибли 30 человек.

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На данный момент поисковая операция продолжается, передает "Синьхуа" со ссылкой на Министерство обороны страны.

Администрация города Дуррес установила на стадионе палатки для более чем тысячи жителей, оставшихся без крова в результате землетрясения.

Правительство Албании объявило 27 ноября национальным днем траура, в Дурресе и Тиране введено чрезвычайное положение.

Напомним, во вторник, 26 ноября, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1.