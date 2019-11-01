В Чикаго из-за рекордно раннего снегопада отменили более 200 авиарейсов

48 тысяч домов в Чикаго остались без электроэнергии.

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В чикагских (США) аэропортах O'Хара и Мидуэй из-за снегопада отменили более 200 рейсов.

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125 рейсов были отменены в международном аэропорту Мидуэй и 93 рейса - в международном аэропорту O'Хара, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Этот снегопад стал для Чикаго рекордно ранним. К 01:00 30 октября высота снежного покрова в аэропорту O'Хара за 12 часов достигла 1,2 дюйма, в результате чего 48 тысяч домов в Чикаго остались без электроэнергии, прежде чем снег обратился в дождь.

Снегопад побил предыдущий рекорд по количеству осадков, выпавших в Чикаго 30 октября 1923 года, когда город накрыло слоем снега толщиной 0,7 дюйма.

Напомним, в Киеве в четверг, 31 октября, прошел снег.