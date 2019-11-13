Синоптики предупреждают о тумане и сильном ветре в Украине

Штормовой ветер ожидается в западных областях.

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В среду, 13 ноября, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, на Левобережье - туман.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"13 ноября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; ночью и утром на Левобережье страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 ноября в Украине без осадков, на юге температура до +23°.