Синоптики предупреждают о тумане и сильном ветре в Украине
Штормовой ветер ожидается в западных областях.
В среду, 13 ноября, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, на Левобережье - туман.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"13 ноября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; ночью и утром на Левобережье страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 ноября в Украине без осадков, на юге температура до +23°.
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