Синоптики предупреждают о тумане и сильном ветре в Украине

09:37, 13 ноября 2019
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Штормовой ветер ожидается в западных областях.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 13 ноября, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, на Левобережье - туман.

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на зиму

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"13 ноября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; ночью и утром на Левобережье страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 ноября в Украине без осадков, на юге температура до +23°.

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Теги: #погода#туман#штормовое предупреждение
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