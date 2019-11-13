Погода на сегодня: в Украине тепло и без осадков (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 ноября в Украине без осадков, на юге температура до +23°.
Синоптики предупреждают о тумане и сильном ветре в Украине 13 ноября
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +12. На юге переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +23°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +7°, днем до +17°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +2°, днем до +12°. В центре без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16°.
Согласно народному прогнозу, 13 ноября - Никодима, Свирида, Стаха и Амплия, Мавры. Свистит снегирь - скоро зима будет.
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- Днепр+12°... +4°
- Донецк+10°... +3°
- Житомир+15°... +6°
- Запорожье+13°... +5°
- Ивано-Франковск+15°... +9°
- Киев+13°... +4°
- Кировоград+14°... +2°
- Луганск+10°... +3°
- Луцк+15°... +11°
- Львов+15°... +10°
- Николаев+17°... +7°
- Одесса+18°... +10°
- Полтава+11°... +4°
- Ровно+14°... +10°
- Симферополь+22°... +8°
- Сумы+10°... +1°
- Тернополь+14°... +8°
- Харьков+10°... +3°
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- Хмельницкий+15°... +7°
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- Чернигов+12°... +2°
- Черновцы+17°... +9°
Виргиния, США
-3°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-8 °
Влажность:48 %
Давление:761 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:50
Закат16:57
Видимость:16 км
Фаза луны:
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