Погода на сегодня: в Украине тепло и без осадков (карта)

08:00, 13 ноября 2019
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Теплее всего будет на юге.

В Украине сегодня без осадков / фото pixabay.com
В Украине сегодня без осадков / фото pixabay.com

Согласно данным Погода УНИАН, 13 ноября в Украине без осадков, на юге температура до +23°.

Синоптики предупреждают о тумане и сильном ветре в Украине 13 ноября

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +12. На юге переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +23°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +7°, днем до +17°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +2°, днем до +12°. В центре без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16°.

Прогноз на 13 ноября / УНИАН
Прогноз на 13 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 ноября - Никодима, Свирида, Стаха и Амплия, Мавры. Свистит снегирь - скоро зима будет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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