Непогода обрушилась на итальянскую Лигурию

10:44, 5 ноября 2019
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Жителей одного из домов пришлось спасать через балконы.

Непогода в Италии / REUTERS
Непогода в Италии / REUTERS

На минувших выходных на Италию обрушилась непогода, вызвав наводнения и последующую эвакуацию на северо-западе страны.

Тропический шторм "Матмо" разрушил сотни домов во Вьетнаме

В лигурийском селении Боргетто Вара улицы и дома были покрыты слоем грязи. Жителей одного из домов пришлось спасать через балконы, так как сошедший оползень подмыл фундамент и здание могло рухнуть в любую минуту, сообщает Euronews

Из-за сохранения неутешительных прогнозов школы в Лигурии были закрыты 4 ноября.

Напомним, в результате шторма "Амели", который обрушился на атлантическое побережье Франции, без света остались 140 тысяч домов. 

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Теги: #Италия#погода#шторм
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