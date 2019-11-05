Непогода обрушилась на итальянскую Лигурию

Жителей одного из домов пришлось спасать через балконы.

Непогода в Италии / REUTERS

На минувших выходных на Италию обрушилась непогода, вызвав наводнения и последующую эвакуацию на северо-западе страны.

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В лигурийском селении Боргетто Вара улицы и дома были покрыты слоем грязи. Жителей одного из домов пришлось спасать через балконы, так как сошедший оползень подмыл фундамент и здание могло рухнуть в любую минуту, сообщает Euronews.

Из-за сохранения неутешительных прогнозов школы в Лигурии были закрыты 4 ноября.

Напомним, в результате шторма "Амели", который обрушился на атлантическое побережье Франции, без света остались 140 тысяч домов.