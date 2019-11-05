Непогода обрушилась на итальянскую Лигурию
Жителей одного из домов пришлось спасать через балконы.
На минувших выходных на Италию обрушилась непогода, вызвав наводнения и последующую эвакуацию на северо-западе страны.
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В лигурийском селении Боргетто Вара улицы и дома были покрыты слоем грязи. Жителей одного из домов пришлось спасать через балконы, так как сошедший оползень подмыл фундамент и здание могло рухнуть в любую минуту, сообщает Euronews.
Из-за сохранения неутешительных прогнозов школы в Лигурии были закрыты 4 ноября.
Напомним, в результате шторма "Амели", который обрушился на атлантическое побережье Франции, без света остались 140 тысяч домов.
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