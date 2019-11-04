Шторм "Амели" накрыл Европу (видео)

Погиб один человек.

Шторм "Амели" / REUTERS

В результате шторма "Амели", который обрушился на атлантическое побережье Франции, без света остались 140 тысяч домов.

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Порывы ветра скоростью до 150 км/ч были зарегистрированы в Жиронде на юго-западе страны, передает Euronews.

В Ницце всего за полчаса выпало 50 мм осадков. Высокий - "оранжевый" - уровень опасности сохраняется в четырех департаментах.

Шторм также зацепил и север Испании. 37-летняя женщина погибла, когда прогуливалась в одном из городских парков на острове Майорка. На нее упала пальма.

Из-за ливневых дождей вышла из берегов река Вара в западной части итальянской Лигурии. Несколько семей были вынуждены в спешке покинуть свои дома.

Утром 3 ноября 60 человек оказались отрезанными от внешнего мира в Сан-Пьетро, недалеко от курортного города Сан-Ремо. Оползень разрушил дорогу.

Напомним, тропический шторм "Матмо" вечером 30 октября накрыл Вьетнам, вызвав сильный ветер. высокие волны и проливные дожди.