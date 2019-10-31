Погода на завтра: в Украине похолодает до -8° (видеопрогноз)
По всей Украине завтра будет холодно.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 ноября в Украине будет холодно и без осадков.
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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -8°, днем до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -5°, днем до +7°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +9°.
В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -3°, днем до +5°. В центре без осадков, температура ночью до -4°, днем до +6°.
Согласно народному прогнозу, 1 ноября встречали зиму и провожали осень. Наступали настоящие морозы. В народе говорили: кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть. Если в этот день будет полная осенняя грязь - до настоящей зимы осталось четыре седмицы (28 дней).
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+3°... -2°
- Днепр+2°... -4°
- Донецк+1°... -7°
- Житомир+5°... -3°
- Запорожье+4°... -5°
- Ивано-Франковск+7°... -4°
- Киев+4°... -6°
- Кировоград+4°... -3°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+5°... -1°
- Львов+6°... -4°
- Николаев+7°... -2°
- Одесса+7°... +2°
- Полтава+1°... -7°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+9°... -2°
- Сумы0°... -8°
- Тернополь+6°... -3°
- Харьков+2°... -5°
- Херсон+6°... -3°
- Хмельницкий+5°... -2°
- Черкассы+4°... -2°
- Чернигов+2°... -7°
- Черновцы+7°... -1°