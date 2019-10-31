Погода на завтра: в Украине похолодает до -8° (видеопрогноз)

16:30, 31 октября 2019
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По всей Украине завтра будет холодно.

Завтра в Украине будет холодно / фото pixabay.com
Завтра в Украине будет холодно / фото pixabay.com

Согласно данным Погода УНИАН, 1 ноября в Украине будет холодно и без осадков. 

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -8°, днем до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -5°, днем до +7°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +9°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -3°, днем до +5°. В центре без осадков, температура ночью до -4°, днем до +6°.

Согласно народному прогнозу, 1 ноября встречали зиму и провожали осень. Наступали настоящие морозы. В народе говорили: кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть. Если в этот день будет полная осенняя грязь - до настоящей зимы осталось четыре седмицы (28 дней). 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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