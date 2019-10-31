На Филиппинах произошло мощное землетрясение

Подземные толчки ощущались в крупнейшем на юге страны городе Давао.

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На юге Филиппин 31 октября произошло землетрясение магнитудой 6,5.

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Подземные толчки ощущались в крупнейшем на юге страны городе Давао и в других частях острова Минданао. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало, передает Xinhua со ссылкой на Институт сейсмологии и вулканологии Филиппин.

Землетрясение произошло в 9:11 по местному времени, эпицентр находился в провинции Котабато, гипоцентр залегал на глубине 6 км.

Напомним, по меньшей мере девять человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,6 на филиппинском острове Минданао.