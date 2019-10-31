На Филиппинах произошло мощное землетрясение
Подземные толчки ощущались в крупнейшем на юге страны городе Давао.
На юге Филиппин 31 октября произошло землетрясение магнитудой 6,5.
В Китае больше 20 человек получили ранения в результате землетрясения
Подземные толчки ощущались в крупнейшем на юге страны городе Давао и в других частях острова Минданао. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало, передает Xinhua со ссылкой на Институт сейсмологии и вулканологии Филиппин.
Землетрясение произошло в 9:11 по местному времени, эпицентр находился в провинции Котабато, гипоцентр залегал на глубине 6 км.
Напомним, по меньшей мере девять человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,6 на филиппинском острове Минданао.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+3°... -2°
- Днепр+2°... -4°
- Донецк+1°... -7°
- Житомир+5°... -3°
- Запорожье+4°... -5°
- Ивано-Франковск+7°... -4°
- Киев+4°... -6°
- Кировоград+4°... -3°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+6°... -1°
- Львов+6°... -4°
- Николаев+7°... -2°
- Одесса+7°... +2°
- Полтава0°... -7°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+9°... -2°
- Сумы0°... -8°
- Тернополь+6°... -3°
- Харьков+1°... -6°
- Херсон+6°... -3°
- Хмельницкий+5°... -2°
- Черкассы+4°... -2°
- Чернигов+2°... -7°
- Черновцы+8°... -1°
Виргиния, США
+20°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+20 °
Влажность:77 %
Давление:750 мм
Ветер: 8.3 м/с
Вероятность осадков:78 %
Восход:07:35
Закат18:10
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей