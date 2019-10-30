Мощное землетрясение на Филиппинах привело к гибели девяти человек

Ранения получили более 400 человек.

Последствия землетрясения на Филиппинах / REUTERS

По меньшей мере девять человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,6 на филиппинском острове Минданао.

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В результате землетрясения есть разрушения. Погибли по меньшей мере 9 человек в провинциях Котабато, Южный Котабато и Южный Давао, сообщает Stormnews со ссылкой на местные СМИ.

Пострадали многие жители. В одной только провинции Котабато травмы разной степени тяжести получили 152 человека. Позже стало известно, что ранения получили более 400 человек.

Напомним, 21 человек получил ранения в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло 28 октября в китайской провинции Ганьсу.