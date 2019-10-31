Калифорния в огне: пожары повредили более сотни жилых зданий
Пожары подбираются к Президентской библиотеки Рональда Рейгана.
В американском штате Калифорния продолжают бушевать лесные пожары.
Лесные пожары подбираются к Лос-Анджелесу (видео)
Осенний ветер "Санта-Ана" несет сухой воздух из глубины материка к побережью. По прогнозам метеорологов, в ближайшее время его скорость может достичь 130 км в час, передает Euronews.
В округе Вентура огонь охватил 500 гектаров леса в непосредственной близости от Президентской библиотеки Рональда Рейгана. Фонд включает 60 млн страниц архивных документов, более 1,5 млн фотографий.
Огонь уже повредил более сотни жилых зданий в винодельческом округе Сонома и на западе Лос-Анджелеса.
Из-за угрозы обрыва проводов и возникновения новых очагов возгорания коммунальные службы отключают электричество. Без света уже остались миллион человек.
Напомним, в американском штате Калифорния из-за лесных пожаров объявили "красный" уровень опасности.
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