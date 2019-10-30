Из-за лесных пожаров в Калифорнии объявили "красный" уровень опасности

Пожары уничтожили и повредили десятки домов.

Лесной пожар в Калифорнии / REUTERS

В американском штате Калифорния из-за лесных пожаров объявили "красный" уровень опасности.

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Огонь охватил винодельческий округ Сонома на севере штата и район на западе Лос-Анджелеса, сообщает Euronews.

Пожары уничтожили и повредили десятки домов, в некоторых районах власти объявили эвакуацию.

Пожарные службы предупреждают, что сильный ветер может привести к новым возгораниям и помешать тушению существующих, добавляя при этом, что узкие дороги и крутая местность затрудняют пожарным доступ к некоторым участкам.

Напомним, из-за лесных пожаров, которые бушуют в американском штате Калифорния, эвакуировали тысячи человек.