Из-за лесных пожаров в Калифорнии объявили "красный" уровень опасности

15:33, 30 октября 2019
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Пожары уничтожили и повредили десятки домов.

Лесной пожар в Калифорнии / REUTERS
Лесной пожар в Калифорнии / REUTERS

В американском штате Калифорния из-за лесных пожаров объявили "красный" уровень опасности. 

В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют почти 200 тысяч человек

Огонь охватил винодельческий округ Сонома на севере штата и район на западе Лос-Анджелеса, сообщает Euronews

Пожары уничтожили и повредили десятки домов, в некоторых районах власти объявили эвакуацию.

Пожарные службы предупреждают, что сильный ветер может привести к новым возгораниям и помешать тушению существующих, добавляя при этом, что узкие дороги и крутая местность затрудняют пожарным доступ к некоторым участкам.

Напомним, из-за лесных пожаров, которые бушуют в американском штате Калифорния, эвакуировали тысячи человек.

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Теги: #Калифорния#лесной пожар
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