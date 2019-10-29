Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в ноябре

Ноябрь в Украине будет холодным.

В ноябре в Украине будет холодно / Фото УНИАН

Погода в ноябре в Украине будет по-зимнему холодной, с морозами и снегом.

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Об этом "Сегодня" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозу, начало и конец ноября окажутся больше осенними, чем зимними: будет холодно, дождливо, но температура удержится плюсовой. А вот с 12-13-го по 21-22 ноября ожидаются морозы, ночью даже до 9-11 градусов ниже нуля, днем минус 3-5 градусов.

"По 10 ноября на большей части Украины нас ожидают плюсовые температуры, днем 5-8 градусов, 3-4 ноября может быть даже до +11 в зависимости от региона, на юге теплее, на севере и востоке прохладнее. А вот с 11 ноября будет резкое похолодание, и по 22 будут минусовые температуры, самые низкие - 16-17 ноября, может быть даже 9-11 мороза, но в основном 4-6 градусов мороза. С 22 числа вновь ожидается возвращение к плюсовой температуре и до конца месяца морозов не будет, но прохладно - 2-4 градуса тепла. А 30 ноября - около нуля. Чуть теплее на юге - там морозы продержатся всего три-четыре дня в середине месяца. Да и в остальные дни погода на юге окажется на 3-4 градуса теплее, чем в более северных регионах", - рассказал Горбань.

По его словам, 7-8 ноября в Украине ожидается сильный дождь, 12-13 - первый небольшой снег с дождем, который должен захватить и Киев. В сочетании с минусовой температурой это означает гололед на улицах и дорогах. Третий циклон придет к нам в конце ноября. Обильные дожди пройдут 27-28 ноября и вызовут понижение температуры до нуля градусов.

Напомним, во вторник, 29 октября, в Украине похолодает, на севере температура до +8°.