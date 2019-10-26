По меньшей мере 10 человек погибли в результате наводнений на востоке Японии
В пятницу затопленные восточные и северные районы Японии пострадали от оползней. В некоторых местах за полдня выпали месячные осадки.
Количество погибших в результате проливных дождей, вызвавших наводнения и ливни на востоке Японии, составила по меньшей мере 10 человек в субботу. Еще три человека пропали без вести.
Об этом сообщает REUTERS со ссылкой на местный вещатель NHK.
Три человека стали жертвами непогоды во Франции
В пятницу затопленные восточные и северные районы Японии пострадали от оползней. В некоторых местах за полдня выпали месячные осадки.
Местная власть приказала эвакуироваться большей части жителей северного района, который в прошлом месяце уже пострадал от нескольких тайфунов.
Отмечается, что несмотря на окончание бури в субботу, сотни жителей все еще находятся в эвакуационных пунктах, до сих пор не восстановлено железнодорожное и автобусное сообщение.
Реки затопили некоторые из дорог, около 4700 домохозяйств до сих пор без водоснабжения.
В то же время власти предупреждают о дальнейших оползнях и наводнениях, особенно в районах, пострадавших от прорыва дамб.
Вследствие тайфуна Хагибис погибло по меньшей мере 88 человек, около 300 ранены, еще 7 человек пропали без вести.
Напомним, из-за наводнения, вызванных сильными дождями в Гондурасе, эвакуировали около 200 человек.
- Винница+13°... +5°
- Днепр+13°... +5°
- Донецк+17°... +2°
- Житомир+16°... +7°
- Запорожье+14°... +5°
- Ивано-Франковск+19°... +2°
- Киев+15°... +6°
- Кировоград+12°... +7°
- Луганск+18°... +4°
- Луцк+18°... +7°
- Львов+19°... +6°
- Николаев+13°... +8°
- Одесса+13°... +9°
- Полтава+16°... +7°
- Ровно+18°... +7°
- Симферополь+17°... +3°
- Сумы+11°... +7°
- Тернополь+16°... +4°
- Харьков+13°... +7°
- Херсон+13°... +5°
- Хмельницкий+12°... +6°
- Черкассы+13°... +7°
- Чернигов+14°... +8°
- Черновцы+15°... +4°