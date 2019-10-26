По меньшей мере 10 человек погибли в результате наводнений на востоке Японии

08:08, 26 октября 2019
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В пятницу затопленные восточные и северные районы Японии пострадали от оползней. В некоторых местах за полдня выпали месячные осадки.

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Количество погибших в результате проливных дождей, вызвавших наводнения и ливни на востоке Японии, составила по меньшей мере 10 человек в субботу. Еще три человека пропали без вести.

Об этом сообщает REUTERS со ссылкой на местный вещатель NHK.

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В пятницу затопленные восточные и северные районы Японии пострадали от оползней. В некоторых местах за полдня выпали месячные осадки.

Местная власть приказала эвакуироваться большей части жителей северного района, который в прошлом месяце уже пострадал от нескольких тайфунов.

Отмечается, что несмотря на окончание бури в субботу, сотни жителей все еще находятся в эвакуационных пунктах, до сих пор не восстановлено железнодорожное и автобусное сообщение.

Реки затопили некоторые из дорог, около 4700 домохозяйств до сих пор без водоснабжения.

В то же время власти предупреждают о дальнейших оползнях и наводнениях, особенно в районах, пострадавших от прорыва дамб.

Вследствие тайфуна Хагибис погибло по меньшей мере 88 человек, около 300 ранены, еще 7 человек пропали без вести.

Напомним, из-за наводнения, вызванных сильными дождями в Гондурасе, эвакуировали около 200 человек.

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Теги: #Япония#тайфун
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