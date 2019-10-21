На Японию надвигается тайфун "Неогури"
Местами ожидаются сильные ливни и высокие волны.
К Японии приближается сильный тайфун "Неогури".
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Утром 21 октября тайфун находился на юго-востоке от острова Танэгасима в юго-западной Японии и двигался на северо-восток со скоростью 45 километров в час, передает NHK со ссылкой на Метеорологическое управление Японии.
Вблизи центра тайфуна скорость ветра была почти 110 километров в час, причем максимальные порывы ветра достигали примерно 160 километров в час.
Ожидается, что этот тайфун будет двигаться вдоль тихоокеанского побережья Японии, а в понедельник вечером или еще позднее превратится в систему низкого давления.
Это может принести сильный ветер и высокие волны во многие районы восточной и западной Японии до 22 октября. Также можно ожидать, что в ряде ограниченных районов пройдут сильные ливни.
По прогнозам синоптиков, что 24-25 октября к островам Огасавара может приблизиться еще один сильный тайфун, который достигнет 26 октября вод вблизи региона Канто после того, как превратится в систему низкого давления.
Напомним, число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 77 человек.
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