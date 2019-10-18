В Украине сегодня без осадков, температура до +24° (карта)

08:05, 18 октября 2019
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Теплее всего будет на юге.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 18 октября в Украине будет солнечно и тепло.

Сентябрь 2019 года стал самым теплым на планете за всю историю наблюдений

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +5°, днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +7°, днем до +24°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +23°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +5°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +5°, днем до +22°.

Прогноз на 18 октября / УНИАН
Прогноз на 18 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 октября - Харитины мученицы. Если снег не упадет - зима не скоро настанет. На березах и дубах листья остаются - к суровой зиме. Щелканье и треск деревьев осенью - к хорошей погоде. Туман, исчезающий после восхода солнца, предвещает хорошую погоду.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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