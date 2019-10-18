В Украине сегодня без осадков, температура до +24° (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 октября в Украине будет солнечно и тепло.
Сентябрь 2019 года стал самым теплым на планете за всю историю наблюдений
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +5°, днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +7°, днем до +24°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +23°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +5°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +5°, днем до +22°.
Согласно народному прогнозу, 18 октября - Харитины мученицы. Если снег не упадет - зима не скоро настанет. На березах и дубах листья остаются - к суровой зиме. Щелканье и треск деревьев осенью - к хорошей погоде. Туман, исчезающий после восхода солнца, предвещает хорошую погоду.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +7°
- Днепр+20°... +7°
- Донецк+21°... +5°
- Житомир+21°... +8°
- Запорожье+22°... +8°
- Ивано-Франковск+24°... +5°
- Киев+22°... +7°
- Кировоград+24°... +6°
- Луганск+20°... +6°
- Луцк+22°... +11°
- Львов+23°... +9°
- Николаев+22°... +7°
- Одесса+18°... +10°
- Полтава+22°... +7°
- Ровно+22°... +11°
- Симферополь+23°... +11°
- Сумы+21°... +5°
- Тернополь+22°... +6°
- Харьков+21°... +7°
- Херсон+22°... +8°
- Хмельницкий+22°... +9°
- Черкассы+20°... +5°
- Чернигов+20°... +5°
- Черновцы+22°... +8°