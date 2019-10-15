Погода на завтра: в Украине будет солнечно и тепло (видеопрогноз)
На юге температура до +27°.
Согласно данным Погода УНИАН, 16 октября в Украине будет солнечно и тепло.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +8°, днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +7°, днем до +27°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +24°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +7°, днем до +23°. В центре без осадков, температура ночью до +9°, днем до +22°.
Согласно народному прогнозу, 16 октября - Дионисия (Дениса) священномученика. Денис скатывает солнце вниз. Низкие темные облака предвещают холод, возможно, и снегопад. Галки собираются стаями и кричат - будет ясная погода. Воробьи перелетают стайками с места на место - ждите ненастья. Если мыши копают норы на южную сторону - зима будет холодной.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +10°
- Днепр+19°... +9°
- Донецк+21°... +8°
- Житомир+23°... +10°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+24°... +5°
- Киев+23°... +8°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+23°... +8°
- Луцк+23°... +10°
- Львов+23°... +9°
- Николаев+20°... +6°
- Одесса+18°... +9°
- Полтава+21°... +9°
- Ровно+23°... +9°
- Симферополь+25°... +9°
- Сумы+22°... +8°
- Тернополь+23°... +7°
- Харьков+22°... +10°
- Херсон+21°... +7°
- Хмельницкий+24°... +8°
- Черкассы+21°... +6°
- Чернигов+22°... +8°
- Черновцы+22°... +9°