Погода на завтра: в Украине будет солнечно и тепло (видеопрогноз)

16:30, 15 октября 2019
20
0

На юге температура до +27°.

В Украине завтра будет тепло / yuriy-bezsonov.livejournal.com/
В Украине завтра будет тепло / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

Согласно данным Погода УНИАН, 16 октября в Украине будет солнечно и тепло.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ноябре

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +8°, днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +7°, днем до +27°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +24°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +7°, днем до +23°. В центре без осадков, температура ночью до +9°, днем до +22°.

Согласно народному прогнозу, 16 октября - Дионисия (Дениса) священномученика. Денис скатывает солнце вниз. Низкие темные облака предвещают холод, возможно, и снегопад. Галки собираются стаями и кричат - будет ясная погода. Воробьи перелетают стайками с места на место - ждите ненастья. Если мыши копают норы на южную сторону - зима будет холодной.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
В Калифорнии три человека стали жертвами природных пожаров В Калифорнии три человека стали жертвами природных пожаров
В семи областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В семи областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В результате схода оползня в Эфиопии погибли 18 человек В результате схода оползня в Эфиопии погибли 18 человек
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 58 человек Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 58 человек
Завтра в Украине сохранится теплая и солнечная погода Завтра в Украине сохранится теплая и солнечная погода
Завтра в Украине будет тепло и солнечно – до + 22° Завтра в Украине будет тепло и солнечно – до + 22°
В Украине сегодня будет по-осеннему тепло и солнечно В Украине сегодня будет по-осеннему тепло и солнечно

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 11 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
63 %
755 мм
3.2 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять