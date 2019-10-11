К Японии приближается мощнейший тайфун "Хагибис"

Ожидается, что тайфун обрушится на Японию 12 октября.

Япония готовится к удару тайфуна / REUTERS

К Японии приближается один из самых сильных тайфунов этого года - "Хагибис".

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Японское метеорологическое управление заявляет, что тайфун может принести рекордное количество осадков, сообщает NHK.

Представитель управления Ясуси Кадзихара заявил: "Тайфун может обрушиться на регионы Токай или Канто в субботу и после этого остаться невероятно сильным. Вдобавок к ураганному ветру и штормовым волнам, мы ожидаем выпадение рекордного числа осадков в регионе Канто".

"Хагибис" движется в северном направлении над Тихим океаном к главному японскому острову Хонсю. Метеорологическое управление готовится объявить экстренное предупреждение в связи с проливными дождями.

Напомним, из-за наводнений, вызванных сильными дождями в Гондурасе, эвакуировали около 200 человек.