К Японии приближается мощнейший тайфун "Хагибис"
Ожидается, что тайфун обрушится на Японию 12 октября.
К Японии приближается один из самых сильных тайфунов этого года - "Хагибис".
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Японское метеорологическое управление заявляет, что тайфун может принести рекордное количество осадков, сообщает NHK.
Представитель управления Ясуси Кадзихара заявил: "Тайфун может обрушиться на регионы Токай или Канто в субботу и после этого остаться невероятно сильным. Вдобавок к ураганному ветру и штормовым волнам, мы ожидаем выпадение рекордного числа осадков в регионе Канто".
"Хагибис" движется в северном направлении над Тихим океаном к главному японскому острову Хонсю. Метеорологическое управление готовится объявить экстренное предупреждение в связи с проливными дождями.
Напомним, из-за наводнений, вызванных сильными дождями в Гондурасе, эвакуировали около 200 человек.
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