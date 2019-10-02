Погода на завтра: в большинстве регионов будет тепло, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

На юге температура до +27°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 3 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +27°.

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Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +24°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +11°, днем до +27°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +4°, днем до +22°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +23°. В центре практически без осадков, температура ночью до +6°, днем до +24°.

Согласно народному прогнозу, 3 октября - Евстахия. На Евстафия примечай ветер: северный - к холоду; южный - к теплу, западный - к мокроте; восточный - к хорошей погоде.

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