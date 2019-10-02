Погода на завтра: в большинстве регионов будет тепло, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)
На юге температура до +27°.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +27°.
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Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +24°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +11°, днем до +27°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +4°, днем до +22°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +23°. В центре практически без осадков, температура ночью до +6°, днем до +24°.
Согласно народному прогнозу, 3 октября - Евстахия. На Евстафия примечай ветер: северный - к холоду; южный - к теплу, западный - к мокроте; восточный - к хорошей погоде.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 3 октября
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Погода в Украине
- Винница+21°... +12°
- Днепр+22°... +9°
- Донецк+20°... +7°
- Житомир+22°... +12°
- Запорожье+21°... +8°
- Ивано-Франковск+26°... +10°
- Киев+22°... +12°
- Кировоград+22°... +8°
- Луганск+20°... +8°
- Луцк+23°... +12°
- Львов+24°... +10°
- Николаев+23°... +10°
- Одесса+22°... +15°
- Полтава+21°... +10°
- Ровно+24°... +12°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+20°... +9°
- Тернополь+23°... +9°
- Харьков+21°... +8°
- Херсон+24°... +11°
- Хмельницкий+22°... +13°
- Черкассы+22°... +10°
- Чернигов+21°... +11°
- Черновцы+25°... +11°
Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:62 %
Давление:753 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:06
Закат18:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
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