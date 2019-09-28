Погода в последнее воскресенье сентября: облачно, дожди, но уже теплее (карта)

Температура ночью будет в пределах +7...+12, а днем от 15 до 24. Почти везде будет облачно и туманы.

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Погоду в Украине в воскресенье, 29 сентября, будет определять теплый и влажный воздух из Западной Европы. В большинстве областей – дожди, а температура будет колебаться в пределах 15 – 20 градусов.

Впрочем, на Юге и на Закарпатье и Прикарпатье температура будет выше, до 24 тепла. О потеплении писала и украинский синоптик Наталья Диденко.

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Температура ночью будет в пределах +7...+12, а днем от 15 до 24. Почти везде будет облачно и туманы.

Диденко говорит, что в воскресенье атмосферный фронт протянет дожди практически всеми областями, поэтому "будет преобладать влажная погода, но с прояснениями – если коварный туман опять же не помешает". Ветер южный, юго-западный, 5 – 10 метров за секунду.

В Киеве тоже дожди, но будет теплее, до +19. Любопытно: по данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 сентября самая высокая температура была +28,8 в 1900 году, а самая низкая – 1 градус мороза в 1977.

Прогноз погоды на воскресенье, 29 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +20...+22

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +16...+18

Винница – +17...+19

Одесса – +22...+24

Николаев – +20...+22

Херсон – +21...+23

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +15...+17

Сумы – +14...+16

Полтава – +15...+17

Днепр – +17...+19

Запорожье –+20...+22

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +15...+17

Киев – +17...+19