Синоптик рассказала, когда в Киеве потеплеет

15:14, 20 сентября 2019
117
0

Завтра в Киеве будет холодно.

В воскресенье в Киеве потеплеет / УНИАН
В воскресенье в Киеве потеплеет / УНИАН

В субботу, 21 сентября, в Киеве сохранится холодная погода, а в воскресенье, 22 сентября, ожидается потепление.

В Украине сегодня будет холодно, местами пройдут дожди (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, 21 сентября в Киеве ожидается сухая, но холодная и ветреная погода. Ночью +3...+5 градусов, на окраинах возможны заморозки 0-3 градуса, днем около +12 градусов.

В воскресенье, 22 сентября, в столице существенно потеплеет, до +20 градусов, но ожидается порывистый ветер.

Напомним, на выходных во многих регионах Украины пройдут дожди, в воскресенье ожидается потепление.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#потепление
Читайте также
Погода на выходные: в Украине местами пройдут дожди, в воскресенье потеплеет (карта) Погода на выходные: в Украине местами пройдут дожди, в воскресенье потеплеет (карта)
Бермуды пострадали от урагана "Умберто" Бермуды пострадали от урагана "Умберто"
В Украине сегодня будет холодно, местами пройдут дожди (карта) В Украине сегодня будет холодно, местами пройдут дожди (карта)
Мощный ураган оставил Бермуды без света: вскоре он может перерасти в торнадо (видео) Мощный ураган оставил Бермуды без света: вскоре он может перерасти в торнадо (видео)
Завтра в Украине пройдут дожди, ночью местами похолодает до 0° (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдут дожди, ночью местами похолодает до 0° (видеопрогноз)
Ураган "Лорена" обрушился на Мексику Ураган "Лорена" обрушился на Мексику
Заморозки, дождь и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Заморозки, дождь и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 11 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
61 %
761 мм
3.0 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять