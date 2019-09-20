Синоптик рассказала, когда в Киеве потеплеет

Завтра в Киеве будет холодно.

В воскресенье в Киеве потеплеет / УНИАН

В субботу, 21 сентября, в Киеве сохранится холодная погода, а в воскресенье, 22 сентября, ожидается потепление.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, 21 сентября в Киеве ожидается сухая, но холодная и ветреная погода. Ночью +3...+5 градусов, на окраинах возможны заморозки 0-3 градуса, днем около +12 градусов.

В воскресенье, 22 сентября, в столице существенно потеплеет, до +20 градусов, но ожидается порывистый ветер.

Напомним, на выходных во многих регионах Украины пройдут дожди, в воскресенье ожидается потепление.