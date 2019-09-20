Погода на выходные: в Украине местами пройдут дожди, в воскресенье потеплеет (карта)

На западе ожидаются заморозки.

На выходных в Украине ожидаются дожди / УНИАН

На выходных во многих регионах Украины пройдут дожди, в воскресенье ожидается потепление.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +9°, днем +14°. В воскресенье переменная облачность, +9°...+20°.

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Погода во Львове: в субботу без осадков, ночью +6°, днем +16°. В воскресенье переменная облачность, +5°…+19°.

В Луцке в субботу ночью +8°, днем +15°, дождь. В воскресенье ночью +7°, днем +20°, без осадков.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +9°...+14°. В воскресенье до +20°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +9°, днем +17°. В воскресенье +9°...+23°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +8°, днем +13°. В воскресенье +7°...+17°, пройдет дождь.

Прогноз на 21 сентября / УНИАН

Прогноз на 22 сентября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +6°, днем +14°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +9°...+19°.

В Симферополе завтра ожидается переменная облачность, +4°...+15°. В воскресенье +10°...+18°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +6°, днем +16°. В воскресенье без осадков, температура до +20°.

В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью +4°, днем +14°. В воскресенье температура до +18°, также ожидаются осадки.

В Северодонецке завтра ливень, температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье +8°...+18°, пройдет дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу солнечно, температура до +12°. В воскресенье без осадков, ночью -1°, днем +16°.

В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +8°, днем +17°. В воскресенье без осадков, ночью +5°, днем до +21°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +17°. В воскресенье температура до +21°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра без осадков, +15°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +4°…+18°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +8°, днем +18°. В воскресенье солнечно, температура до +24°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +16°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +9° …+21°.

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