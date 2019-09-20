Погода на выходные: в Украине местами пройдут дожди, в воскресенье потеплеет (карта)
На западе ожидаются заморозки.
На выходных во многих регионах Украины пройдут дожди, в воскресенье ожидается потепление.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +9°, днем +14°. В воскресенье переменная облачность, +9°...+20°.
На Украину надвигаются заморозки
Погода во Львове: в субботу без осадков, ночью +6°, днем +16°. В воскресенье переменная облачность, +5°…+19°.
В Луцке в субботу ночью +8°, днем +15°, дождь. В воскресенье ночью +7°, днем +20°, без осадков.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +9°...+14°. В воскресенье до +20°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +9°, днем +17°. В воскресенье +9°...+23°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +8°, днем +13°. В воскресенье +7°...+17°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +6°, днем +14°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +9°...+19°.
В Симферополе завтра ожидается переменная облачность, +4°...+15°. В воскресенье +10°...+18°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +6°, днем +16°. В воскресенье без осадков, температура до +20°.
В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью +4°, днем +14°. В воскресенье температура до +18°, также ожидаются осадки.
В Северодонецке завтра ливень, температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье +8°...+18°, пройдет дождь.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу солнечно, температура до +12°. В воскресенье без осадков, ночью -1°, днем +16°.
В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +8°, днем +17°. В воскресенье без осадков, ночью +5°, днем до +21°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +17°. В воскресенье температура до +21°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра без осадков, +15°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +4°…+18°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +8°, днем +18°. В воскресенье солнечно, температура до +24°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +16°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +9° …+21°.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +2°
- Днепр+15°... +4°
- Донецк+15°... +3°
- Житомир+12°... +2°
- Запорожье+17°... +6°
- Ивано-Франковск+13°... +1°
- Киев+13°... +5°
- Кировоград+15°... +4°
- Луганск+15°... +4°
- Луцк+12°... +2°
- Львов+13°... +3°
- Николаев+17°... +7°
- Одесса+18°... +6°
- Полтава+15°... +5°
- Ровно+12°... 0°
- Симферополь+14°... +4°
- Сумы+14°... +4°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+14°... +5°
- Херсон+18°... +6°
- Хмельницкий+12°... +1°
- Черкассы+15°... +4°
- Чернигов+13°... +1°
- Черновцы+13°... +4°