На Украину надвигаются заморозки

09:45, 20 сентября 2019
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Заморозков не будет лишь на юге Украины.

21 сентября в Украине ожидаются заморозки / tvc.ru
21 сентября в Украине ожидаются заморозки / tvc.ru

Ночью 21 сентября почти по всей Украине ожидаются заморозки 0-3°.

Заморозки, дождь и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 20 сентября, в Украине пройдут дожди, по всей стране ожидается холодная погода.

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Теги: #погода#заморозки
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