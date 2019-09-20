На Украину надвигаются заморозки
Заморозков не будет лишь на юге Украины.
Ночью 21 сентября почти по всей Украине ожидаются заморозки 0-3°.
Заморозки, дождь и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 20 сентября, в Украине пройдут дожди, по всей стране ожидается холодная погода.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +2°
- Днепр+16°... +4°
- Донецк+16°... +3°
- Житомир+11°... +1°
- Запорожье+17°... +4°
- Ивано-Франковск+13°... 0°
- Киев+13°... +4°
- Кировоград+15°... +3°
- Луганск+16°... +3°
- Луцк+12°... +2°
- Львов+13°... +2°
- Николаев+18°... +6°
- Одесса+18°... +6°
- Полтава+15°... +5°
- Ровно+12°... 0°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы+14°... +4°
- Тернополь+12°... +1°
- Харьков+15°... +4°
- Херсон+18°... +5°
- Хмельницкий+12°... +1°
- Черкассы+15°... +4°
- Чернигов+12°... +2°
- Черновцы+14°... +4°
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