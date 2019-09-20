На Украину надвигаются заморозки

Заморозков не будет лишь на юге Украины.

21 сентября в Украине ожидаются заморозки / tvc.ru

Ночью 21 сентября почти по всей Украине ожидаются заморозки 0-3°.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 20 сентября, в Украине пройдут дожди, по всей стране ожидается холодная погода.