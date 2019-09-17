В Греции продолжают бушевать лесные пожары

10:41, 17 сентября 2019
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Огонь вспыхнул утром 15 сентября.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На греческом острове Закинф спасателям удалось взять под контроль мощный природный пожар.

В лесах Амазонии зафиксировали рекордное количество пожаров

Однако пламя все еще бушует в местных лесах, сообщает Euronews

Огонь вспыхнул утром 15 сентября и быстро распространился по территории острова из-за сильного ветра. Жители поселков Кери и Агалас были эвакуированы - их переселили в гостиницы. Как минимум один дом сгорел, поврежден один отель. В тушении огня участвуют 171 пожарных, 52 единицы техники и 2 вертолета.

Напомним, на востоке Австралии бушуют беспрецедентные для сентября природные пожары, которые связывают с изменением климата.

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Теги: #погода#лесной пожар
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