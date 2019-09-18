Синоптики предупреждают о сильном ветре в Украине
Объявлен I уровень опасности.
В среду, 18 сентября, в Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Возможны заморозки: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"18 сентября в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 сентября в Украине пройдут дожди, местами температура поднимется до +25°.
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