Синоптики предупреждают о сильном ветре в Украине

09:48, 18 сентября 2019
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Объявлен I уровень опасности.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 18 сентября, в Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"18 сентября в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября в Украине пройдут дожди, местами температура поднимется до +25°.

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Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
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