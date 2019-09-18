Синоптики предупреждают о сильном ветре в Украине

Объявлен I уровень опасности.

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В среду, 18 сентября, в Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"18 сентября в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября в Украине пройдут дожди, местами температура поднимется до +25°.