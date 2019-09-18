В Украине сегодня ожидается холодная погода, местами пройдут дожди (карта)
Теплая погода сохранится на юге Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 сентября в Украине пройдут дожди, местами температура до +25°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 сентября
Погода в Украине на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +8°, днем до +25°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +16°.
В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +4°, днем до +15°. В центре местами ожидаются осадки, температура ночью до +6°, днем до +19°.
Согласно народному прогнозу, 18 сентября - день Елизаветы предсказательницы. В это время начинали желтеть листья на рябине. Примечали: если они желтели до Захария, ожидай ранней осени и ранней холодной зимы. Народ приметил: в лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +5°
- Днепр+19°... +7°
- Донецк+20°... +6°
- Житомир+13°... +6°
- Запорожье+20°... +6°
- Ивано-Франковск+15°... +4°
- Киев+15°... +7°
- Кировоград+18°... +6°
- Луганск+20°... +6°
- Луцк+13°... +5°
- Львов+13°... +3°
- Николаев+21°... +8°
- Одесса+21°... +9°
- Полтава+17°... +8°
- Ровно+14°... +3°
- Симферополь+26°... +8°
- Сумы+15°... +6°
- Тернополь+14°... +4°
- Харьков+17°... +6°
- Херсон+20°... +8°
- Хмельницкий+13°... +5°
- Черкассы+17°... +4°
- Чернигов+13°... +4°
- Черновцы+16°... +6°