В Украине сегодня ожидается холодная погода, местами пройдут дожди (карта)

08:00, 18 сентября 2019
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Теплая погода сохранится на юге Украины.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 сентября в Украине пройдут дожди, местами температура до +25°.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 сентября

Погода в Украине на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +8°, днем до +25°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +16°.

В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +4°, днем до +15°. В центре местами ожидаются осадки, температура ночью до +6°, днем до +19°.

Согласно народному прогнозу, 18 сентября - день Елизаветы предсказательницы. В это время начинали желтеть листья на рябине. Примечали: если они желтели до Захария, ожидай ранней осени и ранней холодной зимы. Народ приметил: в лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая. 

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Теги: #погода#дождь
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