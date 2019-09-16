Возможны заморозки: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни
На этой неделе в Украине будет прохладно.
В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода с дождями, а ночью даже возможны заморозки.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге потеплеет до +28° (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Так, завтра, 17 сентября, в западных, центральных областях местами на юге (кроме Крыма и юга Одесской области) и на востоке пройдут дожди. Температура воздуха снизится, днем ожидается +13...+18 градусов, теплее, традиционно, на юге и юго-востоке, +19...+25 градусов.
Холоднее становится ощутимо в ночные часы: ближайшей ночью предполагается +6...+12 градусов, на юге до +15 градусов.
В Киеве во вторник будет без осадков, днем не выше +18 градусов.
По прогнозу Диденко, в дальнейшем прохладная погода в Украине будет доминировать, пройдут дожди, ветер будет преобладать порывистый или сильный, во второй половине недели ночью на севере, северо-востоке и западе вероятны небольшие заморозки.
Напомним, на этой неделе в Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди.
Погода в Украине
- Винница+25°... +9°
- Днепр+26°... +14°
- Донецк+25°... +11°
- Житомир+22°... +11°
- Запорожье+26°... +11°
- Ивано-Франковск+25°... +9°
- Киев+24°... +12°
- Кировоград+26°... +11°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+19°... +7°
- Львов+20°... +8°
- Николаев+26°... +13°
- Одесса+26°... +16°
- Полтава+25°... +14°
- Ровно+18°... +7°
- Симферополь+24°... +11°
- Сумы+21°... +10°
- Тернополь+22°... +9°
- Харьков+25°... +12°
- Херсон+25°... +12°
- Хмельницкий+25°... +11°
- Черкассы+25°... +10°
- Чернигов+23°... +8°
- Черновцы+26°... +12°