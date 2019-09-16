Возможны заморозки: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни

14:06, 16 сентября 2019
39
0

На этой неделе в Украине будет прохладно.

В Украине на этой неделе возможны заморозки / tvc.ru
В Украине на этой неделе возможны заморозки / tvc.ru

В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода с дождями, а ночью даже возможны заморозки.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге потеплеет до +28° (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, завтра, 17 сентября, в западных, центральных областях местами на юге (кроме Крыма и юга Одесской области) и на востоке пройдут дожди. Температура воздуха снизится, днем ожидается +13...+18 градусов, теплее, традиционно, на юге и юго-востоке, +19...+25 градусов.

Холоднее становится ощутимо в ночные часы: ближайшей ночью предполагается +6...+12 градусов, на юге до +15 градусов.

В Киеве во вторник будет без осадков, днем не выше +18 градусов.

По прогнозу Диденко, в дальнейшем прохладная погода в Украине будет доминировать, пройдут дожди, ветер будет преобладать порывистый или сильный, во второй половине недели ночью на севере, северо-востоке и западе вероятны небольшие заморозки.

Напомним, на этой неделе в Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#похолодание#заморозки
Читайте также
Погода на 16 сентября: завтра в Украине потеплеет +28 Погода на 16 сентября: завтра в Украине потеплеет +28
Синоптики рассказали, когда в Украину придут первые заморозки Синоптики рассказали, когда в Украину придут первые заморозки
В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,1 В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Синоптики напоминают: пожарная опасность сохраняется почти на всей территории Украины Синоптики напоминают: пожарная опасность сохраняется почти на всей территории Украины
Похолодание, дожди и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни Похолодание, дожди и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Ураган "Дориан": число пропавших без вести уменьшилось до 1300 Ураган "Дориан": число пропавших без вести уменьшилось до 1300
К пострадавшим от урагана "Дориан" Багамам приближается тропическая депрессия К пострадавшим от урагана "Дориан" Багамам приближается тропическая депрессия

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
60 %
755 мм
2.7 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять