Возможны заморозки: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни

На этой неделе в Украине будет прохладно.

В Украине на этой неделе возможны заморозки / tvc.ru

В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода с дождями, а ночью даже возможны заморозки.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, завтра, 17 сентября, в западных, центральных областях местами на юге (кроме Крыма и юга Одесской области) и на востоке пройдут дожди. Температура воздуха снизится, днем ожидается +13...+18 градусов, теплее, традиционно, на юге и юго-востоке, +19...+25 градусов.

Холоднее становится ощутимо в ночные часы: ближайшей ночью предполагается +6...+12 градусов, на юге до +15 градусов.

В Киеве во вторник будет без осадков, днем не выше +18 градусов.

По прогнозу Диденко, в дальнейшем прохладная погода в Украине будет доминировать, пройдут дожди, ветер будет преобладать порывистый или сильный, во второй половине недели ночью на севере, северо-востоке и западе вероятны небольшие заморозки.

Напомним, на этой неделе в Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди.