Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)
Со среды в Украине похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди.
В понедельник в Украине практически без осадков. На юге до +27°, в остальных регионах до +18°...+25°.
Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на юге до +25°.
В среду, 18 сентября, во многих регионах похолодает и пройдут дожди. Самая теплая погода будет на юге - до +26°. В остальных регионах до +12°...+22°.
В четверг в Украине также ожидаются осадки. Ночью по стране температура +1°…+11°, днем до +20°.
В пятницу пройдут дожди. Днем на юге до +19°, в остальных регионах до +18°.
21 и 22 сентября в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до +2°, на остальной территории +4°…+9°. Днем температура по стране +11°...+19°. В воскресенье ночью на востоке температура до +4°, днем в Украине от +14° до +20°.
Народный прогноз погоды в Украине
16 сентября - день Василисы и Домны. Какая погода будет в этот день, такова и будет в последующие две недели.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге потеплеет до +28° (карта)
17 сентября - Вавилы, священномученика, Иконы Божией Матери "Неопалимая купина". Икона Божией Матери под названием "Неопалимая купина" считалась чудодейственной, потому что она оберегала дом от пожара.
18 сентября - день Елизаветы предсказательницы. В это время начинали желтеть листья на рябине. Примечали: если они желтели до Захария, ожидай ранней осени и ранней холодной зимы. Народ приметил: в лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая.
19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. В народе заметили, что с сегодняшнего дня начинается похолодание - михайловские морозы. Тепло на Михайлов день - осень будет долгой. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.
20 сентября - Созонта, мученика. В народном календаре 20 сентября - Луковый день. Много одежек на луковицах - быть зиме холодной.
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая). На Рождество святой Богородицы погода хорошая - дальнейшая осень будет погожая.
22 сентября - праведных Иоакима и Анны. В народном календаре 22 сентября - день осеннего равноденствия. По продолжительности ночь сегодня сравнялась с днем, и дальше будет увеличиваться. Приметы таковы: если в этот день птицы рано и дружно к теплу полетели, то быть холодной и суровой зиме, а если куры начинают рано линять - к теплой зиме.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +11°
- Днепр+26°... +14°
- Донецк+25°... +11°
- Житомир+23°... +10°
- Запорожье+26°... +12°
- Ивано-Франковск+25°... +9°
- Киев+24°... +11°
- Кировоград+26°... +11°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+20°... +7°
- Львов+19°... +8°
- Николаев+25°... +13°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+25°... +12°
- Ровно+18°... +7°
- Симферополь+24°... +11°
- Сумы+22°... +10°
- Тернополь+23°... +9°
- Харьков+25°... +11°
- Херсон+25°... +12°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+25°... +10°
- Чернигов+23°... +8°
- Черновцы+25°... +11°