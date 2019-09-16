Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)

Со среды в Украине похолодает.

На этой неделе в Украине похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди.

В понедельник в Украине практически без осадков. На юге до +27°, в остальных регионах до +18°...+25°.

Прогноз на 16 сентября / УНИАН

Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на юге до +25°.

Прогноз на 17 сентября / УНИАН

В среду, 18 сентября, во многих регионах похолодает и пройдут дожди. Самая теплая погода будет на юге - до +26°. В остальных регионах до +12°...+22°.

Прогноз на 18 сентября / УНИАН

В четверг в Украине также ожидаются осадки. Ночью по стране температура +1°…+11°, днем до +20°.

Прогноз на 19 сентября / УНИАН

В пятницу пройдут дожди. Днем на юге до +19°, в остальных регионах до +18°.

Прогноз на 20 сентября / УНИАН

21 и 22 сентября в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до +2°, на остальной территории +4°…+9°. Днем температура по стране +11°...+19°. В воскресенье ночью на востоке температура до +4°, днем в Украине от +14° до +20°.

Прогноз на 21 сентября / УНИАН

Прогноз на 22 сентября / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

16 сентября - день Василисы и Домны. Какая погода будет в этот день, такова и будет в последующие две недели.

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17 сентября - Вавилы, священномученика, Иконы Божией Матери "Неопалимая купина". Икона Божией Матери под названием "Неопалимая купина" считалась чудодейственной, потому что она оберегала дом от пожара.

18 сентября - день Елизаветы предсказательницы. В это время начинали желтеть листья на рябине. Примечали: если они желтели до Захария, ожидай ранней осени и ранней холодной зимы. Народ приметил: в лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая.

19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. В народе заметили, что с сегодняшнего дня начинается похолодание - михайловские морозы. Тепло на Михайлов день - осень будет долгой. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.

20 сентября - Созонта, мученика. В народном календаре 20 сентября - Луковый день. Много одежек на луковицах - быть зиме холодной.

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая). На Рождество святой Богородицы погода хорошая - дальнейшая осень будет погожая.

22 сентября - праведных Иоакима и Анны. В народном календаре 22 сентября - день осеннего равноденствия. По продолжительности ночь сегодня сравнялась с днем, и дальше будет увеличиваться. Приметы таковы: если в этот день птицы рано и дружно к теплу полетели, то быть холодной и суровой зиме, а если куры начинают рано линять - к теплой зиме.

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