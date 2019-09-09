Погода в Украине на неделю: на смену жаре придут дожди и похолодание (карта)
Похолодание начнется на выходных.
Согласно данным Погода УНИАН, почти всю неделю в Украине будет держаться жаркая погода, а на выходных начнется похолодание.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +28°, в остальных регионах до +25°...+27°.
Во вторник в Украине будет солнечно. Температура днем на юге и востоке до +27°.
В среду, 11 сентября, без осадков. Самая жаркая погода будет на востоке - до +29°. В остальных регионах до +25°...+28°.
В четверг в Украине ожидается переменная облачность. Ночью по стране температура +10°…+15°, днем до +29°.
В пятницу без осадков. Днем на юге до +30°, в остальных регионах до +29°.
14 и 15 сентября в Украине похолодает, местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +5°, на остальной территории +7°…+16°. Днем температура по стране +17°...+30°. В воскресенье ночью на севере температура до +3°, днем в Украине от +14° до +24°.
Народный прогноз погоды в Украине
9 сентября - преподобного Пимена, рябинник. Много рябины уродилось 9 сентября - осень мрачной будет, а зимой возможны сильные холода. Гроза 9 сентября предвещает теплую осень.
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +28° (карта)
10 сентября - преподобного Моисея, Мусия. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.
11 сентября - Иоанна Крестителя, усекновение головы. Ивана Головосека. Это период последних гроз. На Иоанна Предтечи гремит гром - на долгую и теплую весну. На Иоанна Крестителя журавли потянулись на юг - к ранней зиме. Ранний вылет журавлей - на раннюю зиму и весну.
12 сентября - святых Александра, Ивана; Павла. В народном календаре 12 сентября - день Ивана Постника. Примечали: если журавли на Киев полетели - жди ранней зимы. Если птицы 12 сентября кружат высоко и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и длительной. Теплый и ясный вечер 12 сентября предвещает, по приметам, хороший урожай в следующем году. Звездопад 12 сентября - в следующем году возможен неурожай.
13 сентября - Положение пояса Пресвятой Богородицы. В народном календаре 13 сентября - Куприянов день или Журавлиное вече. Журавли в этот день собираются на болоте "договоренность держать, каким путем-дорогой на теплые воды лететь".
14 сентября - Симеона Столпника преподобного. Первая встреча осени, проводы лета. С принятием христианства в Киевской Руси в этот день начинался новый год. На Семен-день ясно - бабье лето теплое, прекрасное. Паутины на Семенову осень много - осень длинная и ясная. Семен лето провожает. На Семенов день ветер с юга - будет зима теплая. Если гуси улетают на Семена - жди ранней зимы.
15 сентября - день Федота и Руфины, а также Момонтия Овчарника. Красный закат - по приметам, скоро ударят первые морозы Дождь идет 15 сентября - осень будет сухой.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +11°
- Днепр+27°... +13°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+27°... +12°
- Запорожье+27°... +13°
- Ивано-Франковск+25°... +11°
- Киев+27°... +13°
- Кировоград+27°... +11°
- Луганск+27°... +10°
- Луцк+27°... +15°
- Львов+25°... +13°
- Николаев+29°... +13°
- Одесса+28°... +14°
- Полтава+27°... +12°
- Ровно+27°... +14°
- Симферополь+26°... +12°
- Сумы+27°... +12°
- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+29°... +12°
- Херсон+28°... +13°
- Хмельницкий+27°... +13°
- Черкассы+26°... +11°
- Чернигов+27°... +10°
- Черновцы+25°... +13°