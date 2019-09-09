Погода в Украине на неделю: на смену жаре придут дожди и похолодание (карта)

Похолодание начнется на выходных.

На выходных в Украине похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, почти всю неделю в Украине будет держаться жаркая погода, а на выходных начнется похолодание.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +28°, в остальных регионах до +25°...+27°.

Прогноз на 9 сентября / УНИАН

Во вторник в Украине будет солнечно. Температура днем на юге и востоке до +27°.

Прогноз на 10 сентября / УНИАН

В среду, 11 сентября, без осадков. Самая жаркая погода будет на востоке - до +29°. В остальных регионах до +25°...+28°.

Прогноз на 11 сентября / УНИАН

В четверг в Украине ожидается переменная облачность. Ночью по стране температура +10°…+15°, днем до +29°.

Прогноз на 12 сентября / УНИАН

В пятницу без осадков. Днем на юге до +30°, в остальных регионах до +29°.

Прогноз на 13 сентября / УНИАН

14 и 15 сентября в Украине похолодает, местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +5°, на остальной территории +7°…+16°. Днем температура по стране +17°...+30°. В воскресенье ночью на севере температура до +3°, днем в Украине от +14° до +24°.

Прогноз погоды на 14 сентября / УНИАН

Прогноз погоды на 15 сентября / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

9 сентября - преподобного Пимена, рябинник. Много рябины уродилось 9 сентября - осень мрачной будет, а зимой возможны сильные холода. Гроза 9 сентября предвещает теплую осень.

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10 сентября - преподобного Моисея, Мусия. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.

11 сентября - Иоанна Крестителя, усекновение головы. Ивана Головосека. Это период последних гроз. На Иоанна Предтечи гремит гром - на долгую и теплую весну. На Иоанна Крестителя журавли потянулись на юг - к ранней зиме. Ранний вылет журавлей - на раннюю зиму и весну.

12 сентября - святых Александра, Ивана; Павла. В народном календаре 12 сентября - день Ивана Постника. Примечали: если журавли на Киев полетели - жди ранней зимы. Если птицы 12 сентября кружат высоко и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и длительной. Теплый и ясный вечер 12 сентября предвещает, по приметам, хороший урожай в следующем году. Звездопад 12 сентября - в следующем году возможен неурожай.

13 сентября - Положение пояса Пресвятой Богородицы. В народном календаре 13 сентября - Куприянов день или Журавлиное вече. Журавли в этот день собираются на болоте "договоренность держать, каким путем-дорогой на теплые воды лететь".

14 сентября - Симеона Столпника преподобного. Первая встреча осени, проводы лета. С принятием христианства в Киевской Руси в этот день начинался новый год. На Семен-день ясно - бабье лето теплое, прекрасное. Паутины на Семенову осень много - осень длинная и ясная. Семен лето провожает. На Семенов день ветер с юга - будет зима теплая. Если гуси улетают на Семена - жди ранней зимы.

15 сентября - день Федота и Руфины, а также Момонтия Овчарника. Красный закат - по приметам, скоро ударят первые морозы Дождь идет 15 сентября - осень будет сухой.

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