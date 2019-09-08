В Украине сегодня солнечно, но западные области накроют осенние грозы

В Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской области возможны небольшие дожди с грозами.

В Украине сегодня будет тепло и солнечно / Иллюстрация REUTERS

На большей части территории Украины сегодня солнечно, с небольшой облачностью. В западных областях возможны небольшие дожди с грозами.

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По прогнозу Укргидрометцентра, в центральных и северных областях воздух прогреется до 25-28 градусов. В южных областях – 27-29 градусов. На западе – 23-27 градусов.

В Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской области возможны небольшие дожди с грозами.

В Киеве сегодня днем 25-27 градусов, без осадков.

meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что на выходных, 7-8 сентября, в Украине будет тепло, существенных осадков не предвидится.