В Украине сегодня солнечно, но западные области накроют осенние грозы
В Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской области возможны небольшие дожди с грозами.
На большей части территории Украины сегодня солнечно, с небольшой облачностью. В западных областях возможны небольшие дожди с грозами.
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По прогнозу Укргидрометцентра, в центральных и северных областях воздух прогреется до 25-28 градусов. В южных областях – 27-29 градусов. На западе – 23-27 градусов.
В Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской области возможны небольшие дожди с грозами.
В Киеве сегодня днем 25-27 градусов, без осадков.
Ранее сообщалось, что на выходных, 7-8 сентября, в Украине будет тепло, существенных осадков не предвидится.
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