Синоптик пообещала украинцам "много солнца" на выходных

В воскресенье на западе возможны дожди.

На выходных в Украине будет тепло / фото УНИАН

На выходных, 7-8 сентября, в Украине будет тепло, существенных осадков не предвидится.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"На выходных в Украине будет много солнца, бархатцев... и лишь в воскресенье на западе атмосферный фронт обусловит дожди и снижение температуры воздуха", - пишет она.

Температура воздуха в Украине будет в пределах +23...+29 градусов, а в воскресенье на пару градусов выше (кроме западных областей, где похолодает до +19...+23 градусов).

В Киеве 7-8 сентября без существенных осадков, в дневные часы предполагается +24...+27 градусов.

Напомним, 6 сентября в большинстве регионов Украины потеплеет, местами пройдут дожди.