Синоптик пообещала украинцам "много солнца" на выходных
В воскресенье на западе возможны дожди.
На выходных, 7-8 сентября, в Украине будет тепло, существенных осадков не предвидится.
Погода на выходные: в Украине будет тепло и почти без осадков
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"На выходных в Украине будет много солнца, бархатцев... и лишь в воскресенье на западе атмосферный фронт обусловит дожди и снижение температуры воздуха", - пишет она.
Температура воздуха в Украине будет в пределах +23...+29 градусов, а в воскресенье на пару градусов выше (кроме западных областей, где похолодает до +19...+23 градусов).
В Киеве 7-8 сентября без существенных осадков, в дневные часы предполагается +24...+27 градусов.
Напомним, 6 сентября в большинстве регионов Украины потеплеет, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +11°
- Днепр+27°... +13°
- Донецк+26°... +13°
- Житомир+25°... +10°
- Запорожье+27°... +15°
- Ивано-Франковск+24°... +8°
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- Луцк+24°... +12°
- Львов+22°... +11°
- Николаев+28°... +16°
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- Полтава+23°... +14°
- Ровно+24°... +10°
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