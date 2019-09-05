Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жаркая погода

До конца текущей недели температура воздуха будет постепенно повышаться.

Иллюстрация / REUTERS

До конца текущей недели в Украине будет постепенно повышаться температура, а на следующей неделе вернется летнее тепло.

Читайте также В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"До конца этой недели температура будет постепенно повышаться, а на следующей неделе станет по-летнему тепло. Днем будет 23-28 градусов выше нуля", - сообщила она.

По прогнозу синоптика, в ближайшие два дня на Левобережье и в центральных областях Украины местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. А дальше погоду будет определять поле высокого давления, поэтому будет сухо и тепло.

Напомним, в четверг, 5 сентября, в большинстве регионов Украины спадет жара, местами пройдут дожди с грозами.