Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жаркая погода

12:55, 5 сентября 2019
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До конца текущей недели температура воздуха будет постепенно повышаться.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

До конца текущей недели в Украине будет постепенно повышаться температура, а на следующей неделе вернется летнее тепло.

В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"До конца этой недели температура будет постепенно повышаться, а на следующей неделе станет по-летнему тепло. Днем будет 23-28 градусов выше нуля", - сообщила она.

По прогнозу синоптика, в ближайшие два дня на Левобережье и в центральных областях Украины местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. А дальше погоду будет определять поле высокого давления, поэтому будет сухо и тепло.

Напомним, в четверг, 5 сентября, в большинстве регионов Украины спадет жара, местами пройдут дожди с грозами.

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Теги: #погода#жара
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