Пожарная опасность сохранится до 6 сентября.

В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня / galinfo.com.ua

В течение 4-6 сентября в большинстве областей Украины сохранится пожарная опасность самого высокого уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"4-6 сентября в Украине, кроме большинства районов западных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 4 сентября, в центральных, Одесской и Николаевской областях ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.