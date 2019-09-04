В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
Пожарная опасность сохранится до 6 сентября.
В течение 4-6 сентября в большинстве областей Украины сохранится пожарная опасность самого высокого уровня.
В Украине сегодня спадет жара, на юге пройдут дожди с грозами (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"4-6 сентября в Украине, кроме большинства районов западных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 4 сентября, в центральных, Одесской и Николаевской областях ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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