Погода на сегодня: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
На юге температура до +33°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 3 сентября, в большинстве регионов Украины будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +15°, днем до +33°.
На западе Украины пройдут дожди, местами с грозами. Температура ночью до +8°, днем до +27°.
В северных областях будет ясно. Температура ночью до +12°, днем до +29°. В центре практически без осадков, температура ночью до +11°, днем до +33°.
Согласно народному прогнозу, 3 сентября - Ап. Фаддея; Вассы, мученицы. День будет ясным - можно ждать еще четыре недели хорошей погоды. Сегодня о погоде расскажут белки и пчелы. Если белки делают большой запас орехов - зима будет суровой. К холодной зиме плотно залеплены воском пчелиные соты. Если пчелы оставили соты открытыми - зима будет теплая.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +11°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+30°... +15°
- Житомир+25°... +11°
- Запорожье+30°... +16°
- Ивано-Франковск+22°... +10°
- Киев+29°... +12°
- Кировоград+33°... +15°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+19°... +10°
- Львов+17°... +9°
- Николаев+33°... +18°
- Одесса+33°... +17°
- Полтава+31°... +17°
- Ровно+20°... +9°
- Симферополь+31°... +14°
- Сумы+30°... +15°
- Тернополь+22°... +10°
- Харьков+30°... +18°
- Херсон+33°... +17°
- Хмельницкий+26°... +11°
- Черкассы+32°... +14°
- Чернигов+29°... +12°
- Черновцы+26°... +13°