Погода на сегодня: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

08:07, 3 сентября 2019
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На юге температура до +33°.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 3 сентября, в большинстве регионов Украины будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами. 

Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +15°, днем до +33°.

На западе Украины пройдут дожди, местами с грозами. Температура ночью до +8°, днем до +27°.

В северных областях будет ясно. Температура ночью до +12°, днем до +29°. В центре практически без осадков, температура ночью до +11°, днем до +33°.

Прогноз на 3 сентября / УНИАН
Прогноз на 3 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 3 сентября - Ап. Фаддея; Вассы, мученицы. День будет ясным - можно ждать еще четыре недели хорошей погоды. Сегодня о погоде расскажут белки и пчелы. Если белки делают большой запас орехов - зима будет суровой. К холодной зиме плотно залеплены воском пчелиные соты. Если пчелы оставили соты открытыми - зима будет теплая.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#жара
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