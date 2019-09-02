Ураган "Дориан" в США: первой жертвой стал 7-летний мальчик (фоторепортаж)
Сестра мальчика пропала без вести.
Первой жертвой урагана "Дориан" в США стал семилетний мальчик Лачино Макинтош, погибший на Багамах.
Об этом сообщает Mirror.
Мощный ураган "Дориан" обрушился на Багамы и приближается к США (видео)
Скорость ветра в регионе, где находился мальчик, достигла 220 миль в час. Лачино Макинтош утонул, когда он и его семья пытались покинуть свой дом в Абако. Его сестра пропала без вести. Никаких других подробностей о мальчике или его родственниках не известно.
"Дориан" обрушился на севере Багамских островов, а вдоль юго-восточного побережья США началась эвакуация.
Есть опасения, что ураган перейдет во Флориду и к восточному побережью Америки.
Как сообщал УНИАН, накануне "Дориан" затопил прибрежные районы на островах Абако. Кроме того, многие здания повреждены сильным ветром, скорость которого достигала 295 км/ч. Определить ущерб на Багамских островах пока не представляется возможным.
Сейчас предупреждение об урагане действует на части Багамских островов и на востоке американского штата Флорида.
В США чрезвычайное положение объявлено в штатах Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина. Из опасных районов будут эвакуированы более миллиона жителей. Во Флориде эвакуируют население 7 округов. В округах Палм-Бич и Мартин распоряжения покинуть свои дома получили 215 тысяч челове. В штате Джорджия эвакуируют 200 тысяч жителей, а в Южной Каролине - 830 тысяч человек.
Напомним, мощный ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова и стремительно приближается к юго-восточному побережью США.
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