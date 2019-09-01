Теплая и без осадков: стало известно, какой будет погода в сентябре
Первая неделя сентября 2019 года обещает быть очень комфортной.
Погода в первый месяц календарной осени будет почти летняя с приятными дневными температурами и умеренными осадками.
Об этом сообщает "Метеопрог".
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Первая неделя сентября 2019 года обещает быть очень комфортной. Можете смело планировать отпуск на бархатный сезон в Украине. Знойной погода не будет, но располагающей к прогулкам на свежем воздухе. Максимальная температура воздуха в течение дня будет в пределах +20…+23°С, а минимальная: +12…+16°С. Облачность будет умеренной, и, что наиболее важно, значительные осадки не ожидаются.
Вторая неделя сентября 2019 года не принесет существенных метеорологических перемен, и будет похожей на первую. Но осадки усилятся, что, безусловно, порадует огородников и грибников.
Третья неделя сентября 2019 года придёт в Украину с незначительным похолоданием. Максимальная температура опустится до 15-19 градусов по Цельсию. Минимальная температура составит +8…+11°C. Обильных грозовых дождей в прогнозе нет.
Четвертая и последняя неделя сентября будет погожей. Но ртутные столбики снова немного «упадут». Мы можем рассчитывать на дневной максимум в пределах +15…+17°С, минимум до +8…+10°С. Сентябрь месяц попрощается с нами приятной температурой воздуха и отсутствием интенсивных дождей.
Погода в Украине
- Винница+29°... +16°
- Днепр+31°... +18°
- Донецк+27°... +14°
- Житомир+28°... +16°
- Запорожье+31°... +16°
- Ивано-Франковск+32°... +12°
- Киев+27°... +15°
- Кировоград+31°... +15°
- Луганск+28°... +12°
- Луцк+29°... +15°
- Львов+29°... +15°
- Николаев+32°... +18°
- Одесса+28°... +16°
- Полтава+25°... +15°
- Ровно+28°... +14°
- Симферополь+30°... +15°
- Сумы+29°... +13°
- Тернополь+30°... +14°
- Харьков+29°... +15°
- Херсон+32°... +16°
- Хмельницкий+28°... +16°
- Черкассы+30°... +15°
- Чернигов+25°... +12°
- Черновцы+30°... +15°