Теплая и без осадков: стало известно, какой будет погода в сентябре

20:11, 1 сентября 2019
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Первая неделя сентября 2019 года обещает быть очень комфортной.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Погода в первый месяц календарной осени будет почти летняя с приятными дневными температурами и умеренными осадками.

Об этом сообщает "Метеопрог".

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Первая неделя сентября 2019 года обещает быть очень комфортной. Можете смело планировать отпуск на бархатный сезон в Украине. Знойной погода не будет, но располагающей к прогулкам на свежем воздухе. Максимальная температура воздуха в течение дня будет в пределах +20…+23°С, а минимальная: +12…+16°С. Облачность будет умеренной, и, что наиболее важно, значительные осадки не ожидаются.

Вторая неделя сентября 2019 года не принесет существенных метеорологических перемен, и будет похожей на первую. Но осадки усилятся, что, безусловно, порадует огородников и грибников.

Третья неделя сентября 2019 года придёт в Украину с незначительным похолоданием. Максимальная температура опустится до 15-19 градусов по Цельсию. Минимальная температура составит +8…+11°C. Обильных грозовых дождей в прогнозе нет.

Четвертая и последняя неделя сентября будет погожей. Но ртутные столбики снова немного «упадут». Мы можем рассчитывать на дневной максимум в пределах +15…+17°С, минимум до +8…+10°С. Сентябрь месяц попрощается с нами приятной температурой воздуха и отсутствием интенсивных дождей.

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Теги: #погода#погода в Украине
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