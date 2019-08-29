Тропический шторм "Дориан" усилился до урагана
Ожидается, что "Дориан" приблизится к побережью американского штата Флорида в конце текущей недели или начале следующей.
Тропический шторм "Дориан" в Карибском море усилился до урагана.
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Он прошел западную и центральную части острова Пуэрто-Рико и американские Виргинские острова, сообщает Euronews.
По прогнозам, на этих территориях есть опасность наводнений. Накануне в аэропорту столицы Пуэрто-Рико Сан-Хуане были отменены около сотни авиарейсов.
Ожидается, что "Дориан" приблизится к побережью американского штата Флорида в конце текущей недели или начале следующей. К этому времени он может стать ураганом третьей степени из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.
Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Жителям Флориды рекомендовано запастись продовольствием, водой и лекарствами на семь дней, а также подготовить план действий на случай стихийного бедствия.
Напомним, ураган "Барри" накрыл американский штат Луизиана.
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