Американский штат Луизиана пострадал от урагана "Барри"

15:33, 15 июля 2019
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Сейчас "Барри" ослаб до тропического шторма.

Луизиану накрыл циклон "Барри" / twitter.com/horchak77
Луизиану накрыл циклон "Барри" / twitter.com/horchak77

Ураган "Барри" накрыл американский штат Луизиана. Сейчас он ослаб, и синоптики снова характеризуют его как сильный тропический шторм.

К американскому штату Луизиана приближается тропический шторм "Барри"

Жители штата уже сталкивались с сильным наводнением в 2016 году и опасаются, что шторм может затопить близлежащие реки. Местные власти уверяют, что уровень воды под контролем, сообщает Euronews

Ранее метеорологи сообщали, что "изогнутый" характер шторма и его медленная скорость могут увеличить риск серьезных наводнений. Несмотря на то, что "Барри" ослаб, он все еще может привести к опасным наводнениям в прибрежных районах к юго-западу от Нового Орлеана. 

Напомним, в результате сильных ливней в городе Тэнчун провинции Юньнань на юго-западе Китая один человек пропал без вести.

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Теги: #погода#США#ураган
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