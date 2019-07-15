Американский штат Луизиана пострадал от урагана "Барри"
Сейчас "Барри" ослаб до тропического шторма.
Ураган "Барри" накрыл американский штат Луизиана. Сейчас он ослаб, и синоптики снова характеризуют его как сильный тропический шторм.
К американскому штату Луизиана приближается тропический шторм "Барри"
Жители штата уже сталкивались с сильным наводнением в 2016 году и опасаются, что шторм может затопить близлежащие реки. Местные власти уверяют, что уровень воды под контролем, сообщает Euronews.
Ранее метеорологи сообщали, что "изогнутый" характер шторма и его медленная скорость могут увеличить риск серьезных наводнений. Несмотря на то, что "Барри" ослаб, он все еще может привести к опасным наводнениям в прибрежных районах к юго-западу от Нового Орлеана.
Затопленные дома и реки вместо дорог образовались вследствие шторма "Барри" в США
Напомним, в результате сильных ливней в городе Тэнчун провинции Юньнань на юго-западе Китая один человек пропал без вести.
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