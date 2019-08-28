На Пуэрто-Рико надвигается шторм "Дориан"

Ожидается, что шторм наберет силу и станет ураганом.

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К Пуэрто-Рико приближается шторм "Дориан".

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Ожидается, что подойдя к острову, шторм наберет силу и станет ураганом, передает Euronews.

В Пуэрто-Рико и соседней Доминиканской Республике объявлено чрезвычайное положение.

Люди заправляют автомобили топливом и покупают все необходимое, в том числе генераторы. По словам синоптиков, к концу недели стихия может достичь Багамских островов и Флориды.

Напомним, двое детей погибли в результате мощного урагана в Румынии. Их тела выловили спасатели из потоков грязной воды.