На Пуэрто-Рико надвигается шторм "Дориан"

14:22, 28 августа 2019
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Ожидается, что шторм наберет силу и станет ураганом.

Иллюстративное фото / flickr.com/photos/mrpbps
Иллюстративное фото / flickr.com/photos/mrpbps

К Пуэрто-Рико приближается шторм "Дориан".

Американский штат Луизиана пострадал от урагана "Барри"

Ожидается, что подойдя к острову, шторм наберет силу и станет ураганом, передает Euronews

В Пуэрто-Рико и соседней Доминиканской Республике объявлено чрезвычайное положение.

Люди заправляют автомобили топливом и покупают все необходимое, в том числе генераторы. По словам синоптиков, к концу недели стихия может достичь Багамских островов и Флориды.

Напомним, двое детей погибли в результате мощного урагана в Румынии. Их тела выловили спасатели из потоков грязной воды.

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Теги: #погода#шторм#Пуэрто-Рико
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