Двое детей стали жертвами мощного урагана в Румынии
Сильный ветер выкорчевал деревья и сорвал крыши с домов.
Двое детей погибли в результате мощного урагана в Румынии.
Их тела выловили спасатели из потоков грязной воды, говорится в сюжете ТСН.
Туристов и местных жителей просят не выходить на улицу без крайней необходимости. Сильный ветер выкорчевал деревья и сорвал крыши с домов.
Двое детей погибли из-за мощного урагана в Румынии
Напомним, прокуратура в Польше выдвинула двум синоптикам обвинения в неумышленном неисполнении служебных обязанностей в связи с гибелью двух подростков во время урагана в августе 2017 года.
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