Двое детей стали жертвами мощного урагана в Румынии

14:21, 6 августа 2019
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Сильный ветер выкорчевал деревья и сорвал крыши с домов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Двое детей погибли в результате мощного урагана в Румынии. 

Их тела выловили спасатели из потоков грязной воды, говорится в сюжете ТСН.

Туристов и местных жителей просят не выходить на улицу без крайней необходимости. Сильный ветер выкорчевал деревья и сорвал крыши с домов.

Напомним, прокуратура в Польше выдвинула двум синоптикам обвинения в неумышленном неисполнении служебных обязанностей в связи с гибелью двух подростков во время урагана в августе 2017 года.

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Теги: #погода#ураган
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