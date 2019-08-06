Двое детей стали жертвами мощного урагана в Румынии

Сильный ветер выкорчевал деревья и сорвал крыши с домов.

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Двое детей погибли в результате мощного урагана в Румынии.

Их тела выловили спасатели из потоков грязной воды, говорится в сюжете ТСН.

Туристов и местных жителей просят не выходить на улицу без крайней необходимости. Сильный ветер выкорчевал деревья и сорвал крыши с домов.

Напомним, прокуратура в Польше выдвинула двум синоптикам обвинения в неумышленном неисполнении служебных обязанностей в связи с гибелью двух подростков во время урагана в августе 2017 года.