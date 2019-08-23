Пять человек погибли в результате удара молнии в Татрах
Более ста человек получили ранения.
На юге Польши на горном массиве Гевонт (Западные Татры) в группу туристов ударила молния, погибли четыре человека.
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Более ста получили ранения - сильные ожоги и травмы. Местные власти организовали спасательную операцию, передает Euronews.
Также сообщается об одном погибшем туристе из Чехии на словацкой стороне Татр. Его спутница получила серьезные ранения.
Утром 22 августа погода в Татрах была солнечной. Несмотря на предупреждения синоптиков, в это районе оказалось достаточно много туристов, которые понадеялись на то, что установившаяся с утра хорошая погода не испортится.
Число погибших в результате шторма в Татрах возросло до пяти
Напомним, в ночь на 12 августа в испанском муниципалитете Вентальо (Каталония) из-за удара молнии произошел пожар в трейлерном парке.
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