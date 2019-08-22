Девять человек погибли в результате проливных дождей на юго-западе Китая

35 человек пропали без вести.

Иллюстрация / REUTERS

Девять человек погибли, 35 пропали без вести в результате проливных дождей и селевых потоков в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Читайте также В Китае жертвами проливных дождей стали семь человек

Местные власти отправили 1630 спасателей для поиска пропавших без вести и заблокированных людей, передает Xinhua.

Пострадали более 90% жителей уезда Вэньчуань, больше всего затронутого обрушившимися селевыми потоками в результате сильных ливней. Более 100 тыс. жителей нуждаются в эвакуации и экстренной помощи.

Дождь повредил некоторые дороги и мосты, 900 домов, водохранилище и дамбу, а также 20 крупных и средних предприятий. Он также разрушил трубопровод с питьевой водой протяженностью более 115 км, в результате чего была нарушена поставка питьевой воды для более чем 58 тыс. человек.

Напомним, мощный ливень затопил город Беникарло в Испании. Шесть человек пришлось спасать от высокой воды с помощью спецсредств.