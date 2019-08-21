Мощный ливень затопил испанский город Беникарло (видео)

Шесть человек пришлось спасать от высокой воды с помощью спецсредств.

Ливень затопил город Беникарло / ТСН

Мощный ливень затопил город Беникарло в Испании.

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Шесть человек пришлось спасать от высокой воды с помощью спецсредств, говорится в сюжете ТСН.

Наводнение за считанные часы охватило центральные улицы города, кое-где уровень воды достигал до метра. Транспортное сообщение пришлось приостановить.

Напомним, семь человек погибли и 24 пропали без вести в результате проливных дождей, обрушившихся на Аба-Тибетско-Цянский автономный округ провинции Сычуань на юго-западе Китае.