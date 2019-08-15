На Японию обрушился мощный тайфун

Один человек погиб.

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Мощный тайфун обрушился на западную часть Японии.

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Тайфун вызвал проливные дожди вблизи города Курэ в префектуре Хиросима, сообщает NHK со ссылкой на Метеорологическое управление Японии.

Эпицентр тайфуна находится вблизи города Мацуэ в префектуре Симанэ, и он сейчас продвигается в северном-северо-восточном направлении со скоростью 35 км в час.

Жертвой непогоды стал один человек и, по меньшей мере, 25 человек получили травмы в различных районах страны. В городе Ономити префектуры Хиросима 82-летний мужчина упал в море во время швартовки своего судна к причалу. Он был доставлен в больницу, где была подтверждена его смерть.

Ожидается, что тайфун будет продвигаться в сторону Японского моря и направляться дальше на север с нарастающей скоростью. 16 августа или позже он, вероятно, повернет на восток.

Напомним, от тайфуна "Лекима" в Китае пострадали 8,97 млн человек в 9 провинциях и городах центрального подчинения Китая.