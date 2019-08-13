В Китае от тайфуна "Лекима" пострадали почти 9 млн человек
Из-за тайфуна обрушились 5300 жилых строений.
От тайфуна "Лекима" в Китае пострадали 8,97 млн человек в 9 провинциях и городах центрального подчинения Китая.
В Китае объявили "красное" предупреждение из-за тайфуна "Лекима"
1,713 млн человек были экстренно переселены в безопасное место, из них 1,388 млн уже вернулись в свои дома, передает Xinhua со ссылкой на Министерство КНР по управлению чрезвычайными ситуациями.
Из-за тайфуна обрушились 5300 жилых строений, еще 42 тысячам нанесен ущерб различной степени; пострадали сельхозугодья площадью 531 тыс га. В Чжэцзяне, Шанхае, Цзянсу и Шаньдуне более 30 тысячам сотрудников экстренных служб приняли участие в 6177 спасательных операциях, они оказали помощь 8843 человекам, находившимся в опасной ситуации либо нуждавшимся в эвакуации.
Напомним, почти 150 человек погибли в результате наводнений в Индии. В штатах Керала, Карнатака и Махараштра из-за сильных ливней и оползней покинуть свои дома были вынуждены сотни тысяч людей.
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