Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

Жаркая погода сохранится на юге, востоке и в центре Украины.

На севере и западе Украины будет прохладно / galleryua.com, viktort

До конца текущей недели жаркая погода сохранится на юге, востоке и в центре Украины.

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Холоднее всего будет в западных областях, где максимальная температура воздуха не превысит +18...+23 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

В северных областях температура воздуха в течение 15-18 августа снизится до +20...+26 градусов.

Ослабление жары на юге и в восточной части придет на выходных, там ожидается 17-18 августа 24-29 градусов тепла.

Дожди и грозы до конца недели вероятны на западе Украины, в субботу и воскресенье локальные осадки пройдут в восточных областях.

Следующая неделя будет Украины преимущественно сухой.

Отдельные дожди и грозы пройдут в восточных областях и юго-востоке, однако значительная часть территории будет принадлежать малооблачной солнечной погоде.

Температура воздуха повысится, но сильной жары не предвидится. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +25...+30 градусов. В середине недели только на юге и в центральных областях будет жарче,+29...+34 градуса.

В Киеве до конца текущей недели температура воздуха будет в пределах +22...+25 градусов. С понедельника воздух снова начнет прогреваться, и в столице ожидается +25...+28 градусов.

Напомним, в четверг, 15 августа, в западных и Житомирской областях ожидаются грозы.