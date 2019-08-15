Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Жаркая погода сохранится на юге, востоке и в центре Украины.
До конца текущей недели жаркая погода сохранится на юге, востоке и в центре Украины.
Погода на сегодня: во многих областях Украины пройдут дожди и похолодает (карта)
Холоднее всего будет в западных областях, где максимальная температура воздуха не превысит +18...+23 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко в своем блоге.
В северных областях температура воздуха в течение 15-18 августа снизится до +20...+26 градусов.
Ослабление жары на юге и в восточной части придет на выходных, там ожидается 17-18 августа 24-29 градусов тепла.
Дожди и грозы до конца недели вероятны на западе Украины, в субботу и воскресенье локальные осадки пройдут в восточных областях.
Следующая неделя будет Украины преимущественно сухой.
Отдельные дожди и грозы пройдут в восточных областях и юго-востоке, однако значительная часть территории будет принадлежать малооблачной солнечной погоде.
Температура воздуха повысится, но сильной жары не предвидится. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +25...+30 градусов. В середине недели только на юге и в центральных областях будет жарче,+29...+34 градуса.
В Киеве до конца текущей недели температура воздуха будет в пределах +22...+25 градусов. С понедельника воздух снова начнет прогреваться, и в столице ожидается +25...+28 градусов.
Напомним, в четверг, 15 августа, в западных и Житомирской областях ожидаются грозы.
Погода в Украине
- Винница+16°... +11°
- Днепр+32°... +17°
- Донецк+33°... +19°
- Житомир+17°... +13°
- Запорожье+33°... +18°
- Ивано-Франковск+18°... +9°
- Киев+20°... +14°
- Кировоград+31°... +14°
- Луганск+34°... +19°
- Луцк+20°... +11°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+29°... +17°
- Одесса+31°... +15°
- Полтава+31°... +16°
- Ровно+20°... +9°
- Симферополь+32°... +20°
- Сумы+29°... +16°
- Тернополь+20°... +9°
- Харьков+34°... +19°
- Херсон+30°... +16°
- Хмельницкий+17°... +9°
- Черкассы+30°... +14°
- Чернигов+21°... +13°
- Черновцы+19°... +12°