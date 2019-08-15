Жителей западных областей Украины предупреждают о грозах

Объявлен I уровень опасности.

На западе Украины ожидаются грозы / фото УНИАН

В четверг, 15 августа, в западных и Житомирской областях ожидаются грозы.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 15 августа в западных и Житомирской областях грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области местные власти подсчитывают ущерб, нанесенный мощным ливнем с градом в городе Сторожинец.