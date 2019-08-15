Жителей западных областей Украины предупреждают о грозах
Объявлен I уровень опасности.
В четверг, 15 августа, в западных и Житомирской областях ожидаются грозы.
Погода на сегодня: во многих областях Украины пройдут дожди и похолодает (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Днем 15 августа в западных и Житомирской областях грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в Черновицкой области местные власти подсчитывают ущерб, нанесенный мощным ливнем с градом в городе Сторожинец.
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