Синоптики дали прогноз погоды в Украине до начала сентября
В последнюю декаду августа установится безоблачная и теплая погода, говорит синоптик.
В начале этой недели Украину накрыла 30-градусная жара и дожди, которые принес циклон Zorro. В некоторых регионах стихия оказалась разрушительной.
Как сообщил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, "в ближайшее время на западе будет прохладно, а на юге — жарко, возможны осадки", передают "Факты".
В четверг, 15 августа, грозовые дожди ожидаются на западе Украины. Во всех регионах возможны порывы ветра до 12 метров в секунду. Днем в западных областях столбики термометров покажут всего +20°, а вот на юге воздух прогреется до +30°.
В пятницу, 16 августа, ожидаются грозы в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черниговской и Киевской областях. Во всех областях сильный ветер. На западе воздух днем прогреется лишь до +20°, на юге и востоке днем ожидается +30°.
Погода на завтра: в Украине местами пройдут дожди, на западе сильно похолодает (видеопрогноз)
В субботу, 17 августа, грозовые дожди пройдут на востоке. Возможны порывы ветра до 10 метров в секунду. Днем на севере столбики термометров покажут около +20°, а на юге воздух прогреется до +30°.
В воскресенье, 18 августа, в восточных областях и местами на юге возможны грозы, а также сильный ветер, скорость которого будет достигать 10 метров секунду. Днем на севере воздух прогреется до +23°, а на юге — до +27°.
В понедельник, 19 августа, грозовые дожди пройдут на востоке Украины. Днем в северных и восточных областях будет около +26°, а в южных температура поднимется до +30°.
По словам народного синоптика Владимира Деркача, до конца второй декады месяца в Украине будет жарко.
"После жары, которая продержится недолго, температура воздуха начнет постепенно снижаться, — говорит народный синоптик. — А в последнюю декаду августа установится безоблачная и теплая погода. В самом конце лета столбик термометра снова начнет падать. Первые дни сентября будут очень холодными, а потом потеплеет, но летнего зноя уже ожидать не стоит. Начало сентября будет дождливым".
Как сообщала Погода УНИАН, в Киеве зафиксировали самый жаркий день 2019 года: 13 августа столбик термометра впервые в этом году поднялся до +35°.
Погода в Украине
- Винница+31°... +15°
- Днепр+32°... +16°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+30°... +14°
- Запорожье+32°... +17°
- Ивано-Франковск+31°... +13°
- Киев+31°... +17°
- Кировоград+32°... +15°
- Луганск+32°... +17°
- Луцк+24°... +13°
- Львов+23°... +11°
- Николаев+33°... +17°
- Одесса+29°... +16°
- Полтава+32°... +17°
- Ровно+28°... +12°
- Симферополь+35°... +18°
- Сумы+33°... +17°
- Тернополь+29°... +12°
- Харьков+34°... +18°
- Херсон+34°... +17°
- Хмельницкий+30°... +12°
- Черкассы+33°... +15°
- Чернигов+30°... +16°
- Черновцы+31°... +14°