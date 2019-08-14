Синоптики дали прогноз погоды в Украине до начала сентября

В последнюю декаду августа установится безоблачная и теплая погода, говорит синоптик.

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В начале этой недели Украину накрыла 30-градусная жара и дожди, которые принес циклон Zorro. В некоторых регионах стихия оказалась разрушительной.

Как сообщил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, "в ближайшее время на западе будет прохладно, а на юге — жарко, возможны осадки", передают "Факты".

В четверг, 15 августа, грозовые дожди ожидаются на западе Украины. Во всех регионах возможны порывы ветра до 12 метров в секунду. Днем в западных областях столбики термометров покажут всего +20°, а вот на юге воздух прогреется до +30°.

В пятницу, 16 августа, ожидаются грозы в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черниговской и Киевской областях. Во всех областях сильный ветер. На западе воздух днем прогреется лишь до +20°, на юге и востоке днем ожидается +30°.

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В субботу, 17 августа, грозовые дожди пройдут на востоке. Возможны порывы ветра до 10 метров в секунду. Днем на севере столбики термометров покажут около +20°, а на юге воздух прогреется до +30°.

В воскресенье, 18 августа, в восточных областях и местами на юге возможны грозы, а также сильный ветер, скорость которого будет достигать 10 метров секунду. Днем на севере воздух прогреется до +23°, а на юге — до +27°.

В понедельник, 19 августа, грозовые дожди пройдут на востоке Украины. Днем в северных и восточных областях будет около +26°, а в южных температура поднимется до +30°.

По словам народного синоптика Владимира Деркача, до конца второй декады месяца в Украине будет жарко.

"После жары, которая продержится недолго, температура воздуха начнет постепенно снижаться, — говорит народный синоптик. — А в последнюю декаду августа установится безоблачная и теплая погода. В самом конце лета столбик термометра снова начнет падать. Первые дни сентября будут очень холодными, а потом потеплеет, но летнего зноя уже ожидать не стоит. Начало сентября будет дождливым".

Как сообщала Погода УНИАН, в Киеве зафиксировали самый жаркий день 2019 года: 13 августа столбик термометра впервые в этом году поднялся до +35°.