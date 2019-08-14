В Киеве зафиксировали самый жаркий день 2019 года

13 августа столбик термометра впервые в этом году поднялся до +35 градусов.

Иллюстрация REUTERS

Вторник, 13 августа, в Киеве стал самым жарким днем 2019 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, вчера после полудня столбик термометра впервые в этом году поднялся до +35 градусов.

В обсерватории напоминают, что самым жарким было 13 августа 2010 года, когда максимум температуры достиг отметки +36,6 градусов.

Напомним, 15 августа в Украине местами пройдут дожди, на западе похолодает.