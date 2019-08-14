Погода на сегодня: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами

08:05, 14 августа 2019
14
0

На юге температура до +35°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 августа, в Украине практически без осадков, по всей стране будет жарко.

В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются ливни, град и сильный ветер

Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +30°.

В северных областях практически без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +32°. В центре без осадков, температура до +33°.

Согласно народному прогнозу, 14 августа - Медовый спас. Начало Успенского поста. Медовый, или первый. Дождь на медовый спас - пожаров не будет. Отцветают розы, падают холодные росы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#жара#Гроза
Читайте также
На Киев обрушатся грозы со шквалами На Киев обрушатся грозы со шквалами
В Киеве завтра будет солнечно, температура днем до +32° В Киеве завтра будет солнечно, температура днем до +32°
Удар молнии сжег трейлерный парк в Испании Удар молнии сжег трейлерный парк в Испании
В Украине завтра будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (видеопроноз) В Украине завтра будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (видеопроноз)
В Швейцарии наводнение унесло двух человек В Швейцарии наводнение унесло двух человек
В Австралии выпал снег: кенгуру в замешательстве (видео) В Австралии выпал снег: кенгуру в замешательстве (видео)
Ливни и шестиметровые волны: к Японии приближается мощный тайфун Ливни и шестиметровые волны: к Японии приближается мощный тайфун

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
84 %
748 мм
3.7 м/с
15 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять